Ющенко: По коррупции сфера образования уступает только милиции и таможне

По уровню коррупции сфера образования уступает лишь милиции и таможне и стоит на уровне налоговой службы и судов. Об этом сказал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня на заседании ученого совета Черниговского государственного педагогического университета имени Тараса Шевченко, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

По убеждению В.ЮЩЕНКО, проведение независимого тестирования является чрезвычайно важным делом в контексте борьбы с коррупцией в высшей школе Украины. По словам главы государства, на сегодня по уровню коррупции сфера образования уступает лишь милиции и таможне и стоит на уровне налоговой службы и судов. По словам Президента, в первом полугодии в этом году в учреждениях образования было разоблачено 571 преступление экономической направленности. «Это большая угроза качеству национального образования и социальной справедливости в этой сфере», – отметил он в интервью после заседания.

Как отметил Президент, задание органов власти – обеспечить проведение в 2008 году всеобъемлющего внешнего независимого тестирования на высоком уровне. «Это одна из ключевых программ в 2008 году, – подчеркнул В.ЮЩЕНКО. – Мы должны обеспечить стопроцентное тестирование во всех учебных заведениях».

Он напомнил, что Министерство образования получило задание обеспечить переход на независимое тестирование еще в 2005 году, и с тех пор в этом направлении была проведена значительная работа. Президент, в частности, заметил, что в 2006 году тестирования прошли 44 тысячи абитуриентов, в 2007 – уже 116 тысяч.

По словам В.ЮЩЕНКО, высшие учебные заведения, которые не обеспечат независимого тестирования, в будущем году «не могут рассматриваться государством как заведения, которые очистились от коррупции, справедливо, объективно дают вступительную оценку абитуриентам, и по этим причинам не могут быть вовлечены в государственную программу финансовой поддержки». В то же время В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что эту норму применять не придется, поскольку отмеченные заведения образования еще имеют достаточно времени для подготовки к тестированию.

Говоря на заседании о позитивных изменениях, которые состоялись в отрасли образования на протяжении последних нескольких лет, В.ЮЩЕНКО в частности отметил присоединение Украины к Болонскому процессу, активное продолжение работы по компьютеризации школ.

Относительно компьютеризации заведений образования Президент заметил, что в 2006 году компьютерными комплексами в среднем по стране было оснащено около 73% школ.