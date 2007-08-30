Николаенко: проблему со взятками можно решить уже в будущем году

Министр образования и науки Украины Станислав НИКОЛАЕНКО считает, что вопрос взяточничества в образовании "перегрет".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.НИКОЛАЕНКО заявил на пресс-конференции в Виннице.

"Мы сильно этот вопрос “перегрели”. Где руда, или газ, или большие бюджетные средства - мы туда не идем, потому что могут убить. Милиция, суды - туда тоже очень осторожно, а вот в образовании - учителя и преподаватели - все взяточники", - сказал он.

По словам министра, социологическое исследование, проведенное Министерством образования и науки в 2005 году, доказало, что с проблемой взяточничества столкнулось около 12% абитуриентов вузов. "Около 6% сказали, что кто-то звонил, просил, жал, а еще 6% - столкнулись с финансовыми вымогательствами. В 2006 году эта проблема уменьшилась почти вдвое", - сказал министр.

С.НИКОЛАЕНКО прибавил, что решить проблему взяточничества в образовании возможно уже в будущем году.