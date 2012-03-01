Житель Киевской области закупил партию фальшивых гривен

В Бердичеве Житомирской области задержан житель Киевской области, который расплачивался фальшивыми купюрами.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник УГСБЭП УМВД Украины в Житомирской области Юрий КРОШКО, 37-летний мужчина был задержан на центральном рынке.

Милицию позвала продавец киоска с промтоварами, у которой возникло подозрение, что купюра номиналом 100 грн., которую предложил покупатель, оплачивая товар, является поддельной.

Стражи порядка задержали мужчину, на которого указала женщина. У него было изъято 18 купюр номиналом по 100 грн., каждая с признаками подделки.

Как сообщили в УМВД, эксперты подтвердили, что купюры изготовлены струйным способом с помощью цветной копировально-множественной техники.

По словам задержанного, деньги он купил в Василькове: 1800 поддельных гривен - за 400 настоящих, с целью впоследствии подзаработать на этом. Однако у себя дома решил не рисковать, а потому приехал в Бердичев. Мужчину, который продал ему фальшивки, знает лишь визуально.

Все обстоятельства происшествия выясняет следствие.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 199 Уголовного кодекса Украины (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

В целом, сообщил Ю.КРОШКО, с начала этого года на территории Житомирской области зарегистрировано 5 случаев обращения фальшивых денег. Большинство из них зафиксированы финансовыми учреждениями во время учета средств, однако есть и случаи изъятия подделок у граждан, которые пытались их сбыть. По таким фактам возбуждено 2 уголовных дела, расследование которых продолжается.