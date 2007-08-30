На смену Волге ГАЗ готовит машину на платформе Chrysler (фото)

Новая модель ГАЗа, которая станет преемником нынешней "Волги", получит имя GAZ Siber и поступит в продажу в марте следующего года. Об этом в Москве на автомобильной выставке "Интеравто-2007" сообщили Автоленте руководители "Группы ГАЗ".

Новинка будет построена на платформе Chrysler Sebring предыдущего поколения, лицензия на использование которой была приобретена "Группой ГАЗ" в середине прошлого года. Первоначально Siber станет оснащаться двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 141 лошадиная сила, который станет агрегатироваться с механической коробкой передач.

Стоимость GAZ Siber составит 18 тысяч долларов.

До конца 2008 года "Группа ГАЗ" планирует выпустить 20 тысяч Siber, а в 2009 – 40 тысяч таких автомобилей.

Siber адаптирован к зимней эксплуатации и российским дорогам, утверждают в пресс-службе Группы ГАЗ. По сравнению с донорской платформой, у него более жесткая подвеска и больший дорожный просвет.

В базовую комплектацию входят: двигатель объемом 2 литра мощностью 141 л.с., кондиционер, 2 подушки безопасности, ABS, противобуксовочная система “Traction control”, галогеновые фары с задержкой отключения и регулировкой уровня, гидроусилитель руля, регулируемая рулевая колонка, электропривод сидения водителя с регулировкой в восьми направлениях, аудиосистема с шестью колонками и усилителем, обогреваемые и складывающиеся зеркала с электроприводом, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, полноразмерное запасное колесо и противотуманные фары.

Автомобиль будет выпускаться также с двигателями объёмом 2,4 и 2,7 литра и автоматической коробкой передач.

На ГАЗе утверждают, что для производства Siber пришлось построить, по сути, новый завод. Купленное в США оборудование дополнили новые современные цеха по сварке и сборке автомобилей, модернизированый окрасочный комплекс Haden-2. Автомобиль будет собирать персонал, прошедший обучение на заводах Chrysler и Magna Steyr. Комплектующие предоставят Magna, Automotive Lighting, Fecosa и другие. Силовые агрегаты будет поставлять Chrysler.

Специально под Siber создаются с нуля отделы продаж, сервисного и послегарантийного обслуживания.