Кто будет голосовать за границей?

Граждане Украины, которые будут голосовать на зарубежных избирательных участках на досрочных парламентских выборах 30 сентября, смогут проверить наличие своих фамилий в избирательных списках уже 19 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, такое разъяснение дала Центральная избирательная комиссия об уточнении списков избирателей на зарубежных избирательных участках.

Как сообщила заместитель председателя ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ, рабочая группа по составлению списков избирателей Министерства иностранных дел Украины до 18 сентября включительно должна передать зарубежным избирательным комиссиям списки избирателей для голосования.

На следующий день зарубежные избирательные комиссии должны предоставить списки для ознакомления гражданам Украины.

При этом каждый гражданин Украины, находящийся за рубежом, имеет право уточнить свое нахождение в избирательных списках, а также подать жалобу в случае допущенных неточностей при внесении его в списки. Жалоба должна быть подана по форме, установленной законом о выборах народных депутатов. Кроме того, жалоба должна быть подана не позднее, чем за пять дней до дня выборов, то есть до 24 сентября включительно.

В ходе рассмотрения данного вопроса между членами ЦИК возникла дискуссия по поводу того, должен ли избиратель указывать свое место проживания за рубежом и в Украине, так как в заграничном паспорте место проживания не значится. При этом 8 членов ЦИК посчитали необходимым, чтобы в разъяснении было указано, что избиратель должен указывать место проживания и в Украине, и за рубежом, чтобы исключить его повторное включение в списки при голосовании.

Кроме того, принято решение, что все уточнения в списки для голосования на зарубежных участках должны быть внесены до 26 сентября.