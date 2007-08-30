Создание спутниковой системы связи обойдется Украине в 208 млн долл.

Создание космического сегмента национальной спутниковой системы связи обойдется Украине в 208 млн долл., из которых 69,3 млн долл. составит бюджетное финансирование, а 138,6 млн долл. - привлеченные средства. Об этом говорится в приложении к проекту космической программы на 2008-2012 гг. Согласно документу, до 2010 г. планируется создать космический аппарат "Лыбидь", центральную станцию космической связи, а также станцию управления и приема телеметрической информации. Запуск спутника ожидается в 2010 г. - начале 2011 г. В проекте участвуют Национальное космическое агентство, Минтранссвязи, Минобороны и МЧС Украины.

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