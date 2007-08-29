Николаенко: школы массово возвращаются к изучению русского языка

Министр образования и науки Станислав НИКОЛАЕНКО заявляет, что сегодня украинские школы массово возвращаются к возобновлению изучения русского языка. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Виннице.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам министра, "что касается того, что "на горячую голову" сплошь отменили изучение русского языка, то сегодня школы к этому массово возвращаются. Даже на Галичине отдельные учебные заведения вернулись к изучению русского языка"

По мнению С.НИКОЛАЕНКО, широкое изучение русского языка в украинских школах является положительным явлением, ведь "русский язык является языком Организации Объединенных Наций, языком большого количества пользователей в Интернете, языком многих инструкций по эксплуатации технических средств".

"Сегодня Львов очень активно общается на русском языке, ведь там сконцентрировано большое количество российско-украинского бизнеса. Там сегодня две трети разговаривают на русском языке", - отметил министр.

С.НИКОЛАЕНКО убежден, что каждый гражданин Украины должен обязательно знать родной украинский язык а также русский и еще какой-нибудь иностранный язык - английский, французский, итальянский или испанский. "Эти три языка являются сегодня минимальным набором для украинца", - сказал он.