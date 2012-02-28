Польский телеканал извинился перед украинскими женщинами
13:31, 28 февраля 2012Общество
2230 0
За "домашних роботов"
|Александр ДИКУСАРОВ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.
По словам последнего, посольство Украины в Польше направило письмо в адрес редакции телеканала TVN, в котором выразило обеспокоенность по поводу некорректного высказывания журналиста этого телеканала об украинских женщинах, которые были названы «домашними роботами поляков».
«16 февраля этого года в адрес посольства поступило письмо за подписью заместителя директора телеканала TVN Петра ВАЛЬТЕРА, в котором руководство упомянутого канала принесло извинение по поводу неуместного высказывания журналиста», - сказал А.ДИКУСАРОВ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter