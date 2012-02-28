Польский телеканал извинился перед украинскими женщинами

Один из польских телеканалов принес извинение за неуместное высказывание своего журналиста об украинских женщинах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

По словам последнего, посольство Украины в Польше направило письмо в адрес редакции телеканала TVN, в котором выразило обеспокоенность по поводу некорректного высказывания журналиста этого телеканала об украинских женщинах, которые были названы «домашними роботами поляков».

«16 февраля этого года в адрес посольства поступило письмо за подписью заместителя директора телеканала TVN Петра ВАЛЬТЕРА, в котором руководство упомянутого канала принесло извинение по поводу неуместного высказывания журналиста», - сказал А.ДИКУСАРОВ.