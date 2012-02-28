Министр обороны РФ проверил строительство жилья и храма в Севастополе

В ходе вчерашнего визита на Черноморский флот министр обороны России Анатолий Сердюков побывал во Владимирском соборе, средства на реконструкцию которого выделило Минобороны РФ.

Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь министра подполковник Ирина Ковальчук.

Ранее СМИ сообщали, что Минобороны РФ выделит деньги на реконструкцию Владимирского собора в Севастополе, который строился как усыпальница российских адмиралов и офицеров, отличившихся во время Крымской войны. В частности там захоронены Лазарев, Корнилов и Нахимов. Храм был заложен в 1854 году и сейчас является достопримечательностью города.

Кроме того, "министр посетил микрорайон города Севастополя в бухте Казачьей и ознакомился с ходом работ по строительству жилья для военнослужащих. До 2013 года для моряков ЧФ будет построено свыше 1200 квартир служебного жилья", - сказала пресс-секретарь.

Ковальчук сообщила, что на совещании с руководящим составом ЧФ глава российского оборонного ведомства подвёл итоги деятельности флота в 2011 году и определил приоритетные направления дальнейшей работы, обратив особое внимание на решение социальных проблем черноморцев.

В апреле 2010 года Россия и Украина подписали соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет с возможностью последующей пролонгации действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон, отмечает агентство.