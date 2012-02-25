«Atrium fashion day» дает шанс молодым дизайнерам

В Тернополе начался показ мод «Atrium fashion day».

Как сообщил корреспонденту УНИАН соорганизатор мероприятия Тарас ДЕМКУРА, участие в показе мод примут как известные дизайнеры, в частности львовянки Оксана и Ирина МУРАШКИ и киевлянин Мирослав МЕЛЬНИК, так и молодые тернопольские дизайнеры.

«Такие показы мод дадут возможность молодым дизайнерам заявить о себе. В мае мы уже устроим трехдневный показ мод, который будут транслировать национальные телеканалы. Участие в нем смогут принять и молодые дизайнеры, чьи роботы сегодня будут признаны самыми интересными», – заметил Т.ДЕМКУРА.

По его словам, в общем в Тернополе показы мод с участием ведущих кутюрье будут проводить дважды в год: в мае – весенне-летней коллекции, а осенью – осенне-зимней.

«Сегодня наряду с дизайнерами, которые уже имеют имя в Украине, будут дебютировать и молодые тернопольчане, которые продемонстрируют свои лучшие работы. И это не просто молодые люди, которые шьют, они уже имеют свои магазины, их одежду носят жители города, их работы побеждали на конкурсах во Львове и Киеве. И собственно этим показом мод мы хотим продемонстрировать, что интересной является одежда своего, местного производителя, которая намного лучше привезенной из-за границы», – заметила соорганизатор «Atrium fashion day» Мария БАБЬЮК.

Проходит мероприятие на подиуме Украинского дома «Победа».