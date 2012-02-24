За продажу фальшивых билетов на Евро украинец получил 1,5 лет тюрьмы

Польский суд сегодня объявил приговор по делу гражданина Украины, который в прошлом году продал через фальшивую страницу UEFA фальшивые билеты на матчи Евро-2012 на почти 4 тыс. дол.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным польских СМИ, районный суд в Люблине назначил для 35-летнего украинца наказание в виде 1,5 года тюрьмы и штрафа около 150 дол.

Украинец, который приехал в Люблин учиться, сознался в содеянном.

"Суд не имел сомнений, что он (украинец) допустил нарушения, в которых его обвиняют", - отметил судья Томаш ПОСЛУШНЫ, зачитывая приговор.

Гражданин Украины Алексей С. также должен вернуть семерым болельщикам деньги, заплаченные ему за билеты.

"Фальшивая страница выглядела очень похожей на настоящую - пользователи Интернета могли регистрироваться на ней и узнавать, в частности, о возможностях приобретения билетов на Евро-2012. Каждый, кто зарегистрировался, получил номер; а позже по электронной почте приходило сообщение о выигрыше в лотерее за право купить билет и реквизиты счета, на который нужно внести за него деньги", - описывает дело Wprost24.

Польские СМИ отмечают, что суд также признал украинца виновным в краже 8 тыс. евро с чужого банковского счета и в том, что он получил на свой счет еще 10 тыс. франков, украденных у другого человека.

Украинцу в его махинациях помогал граждане Польши Тобяш К., но его дело суд будет рассматривать отдельно.

Как сообщал УНИАН, в начале мая 2011 года полиция в Люблине задержала украинца, который создал фальшивую страницу для продажи билетов на Евро 2012.

Билеты на портале, который посетили более 2 тысяч человек, стоили от 250 до 1300 евро, в то время как UEFA продавало настоящие билеты по цене от 30 до 600 евро.

Пресс-секретарь окружной люблинской прокуратуры Беата СИК-ЯНКОВСЬКА сообщала УНИАН, что украинцу было выдвинуто обвинение в мошенничестве, за которое, согласно польскому законодательству, ему грозило тюремное наказание до 8 лет.