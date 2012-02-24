В Луганской области во время нападения на АЗС убили заправщицу

В Луганской области совершено разбойное нападение на АЗС, погибла сотрудница.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Луганской области.

По их данным, сообщение о том, что на АЗС «Авиа Плюс» в пгт. Успенка Лутугинского района совершено разбойное нападение, поступило в дежурную часть Лутугинского райотдела милиции сегодня, 24 февраля, в 2.35 от гражданских лиц.

Оператор АЗС - женщина 1982 года рождения, с огнестрельным ранением «скорой помощью» была доставлена в Центральную районную больницу, где в 06.20 от полученных ранений скончалась на операционном столе.

Установлено, что автозаправочная станция не оборудована тревожной сигнализацией и решётками на окнах, отметили в милиции.

В настоящее время продолжается осмотр места происшествия. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.