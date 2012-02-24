ВР разъяснила, как изымать имущество при военном положении

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона проголосовал 261 народный депутат из 418 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает, что правовой основой принудительного отчуждения или изъятия имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения является Конституция Украины, данный закон, другие законы Украины и указ Президента Украины о введении чрезвычайного или военного положения в Украине или в отдельных ее местностях, утвержденный Верховной Радой Украины.

Принудительное отчуждение имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения может осуществляться с предварительным полным возмещением его стоимости.

В случае невозможности предварительного полного возмещения за принудительно отчужденное имущество такое имущество принудительно отчуждается с последующим полным возмещением его стоимости. Изъятие имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения осуществляется без возмещения стоимости такого имущества.

Принудительное отчуждение или изъятие имущества в связи с введением и выполнением мер правового режима военного положения осуществляется по решению военного командования, согласованному соответственно с Советом министров Автономной республики Крым, областной, районной, Киевской или Севастопольской городской государственными администрациями или исполнительным органом соответствующего местного совета.

В местностях, где ведутся боевые действия, принудительное отчуждение или изъятие имущества осуществляется по решению военного командования без согласования с органами власти.

Принудительное отчуждение или изъятие имущества, необходимого для предупреждения или ликвидации ситуаций, которые стали причиной введения правового режима чрезвычайного положения, осуществляется по решению органа исполнительной власти, Совета министров Крыма, военного командования, органа местного самоуправления, на которых в соответствии с указом Президента Украины о введении правового режима чрезвычайного положения возложено осуществление мер чрезвычайного положения.

В случае отсутствия лица, у которого отчуждается или изымается имущество, или его законного представителя во время составления акта о принудительном отчуждении или изъятии имущества, такой акт составляется без его участия.

В таком случае владелец имущества или его законный представитель имеет право на ознакомление с актом о принудительном отчуждении или изъятии имущества.

Экземпляр акта и документа, который содержит заключение о стоимости имущества, вручается под расписку лицу, у которого отчуждается или изымается имущество, или его уполномоченному представителю.

Компенсация за принудительно отчужденное имущество в условиях правового режима военного положения с последующим полным возмещением его стоимости осуществляется в течение пяти последующих бюджетных периодов, правового режима чрезвычайного положения – в течение одного последующего бюджетного периода после отмены правового режима военного или чрезвычайного положения за счет средств государственного бюджета.

Закон вступает в силу с дня, который следует за днем его опубликования.