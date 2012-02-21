ВР хочет запретить искусственное оплодотворение женщинам, старше 49 лет

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» относительно ограничений в использовании вспомогательных репродуктивных технологий.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие решения проголосовали 264 народных депутата из 385, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом устанавливается, что не признаются родителями ребенка супруги, которые являются гражданами государств, где такой метод применения репродуктивных технологий запрещен законом.

Также предусмотрено, что возраст совершеннолетней женщины, к которой применяется искусственное оплодотворение и вживление эмбриона, не должен превышать 49 лет в день перенесения эмбрионов. В исключительных случаях возрастное ограничение для женщины может быть увеличено на основании заключения комиссии, образованной органом центральной исполнительной власти в сфере здравоохранения.

Вспомогательное (суррогатное) материнство осуществляется лишь гражданам тех стран, где эта процедура разрешена законодательством.

Условиями проведения вспомогательного (суррогатного) материнства являются отсутствие непосредственной генетической связи ребенка со вспомогательной (суррогатной) матерью, и генетическая связь, по меньшей мере, с одним из будущих родителей.

Право на искусственное оплодотворение и вживление эмбриона осуществляется в порядке, определенном законом.