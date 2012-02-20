Украина даст 1 млн. грн. на памятник жертвам Голодомора в Вашингтоне

На проведение мероприятий по созданию памятника жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Вашингтоне (США) Украина выделит 1 млн. 130 тыс. грн.Соответствующий пункт содержится в постановлении № 102 от 8 февраля 2012 года «Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для финансовой поддержки обеспечения международного позитивного имиджа Украины и осуществления мероприятий по поддержанию связей с украинцами, проживающими за пределами Украины», которое размещено на официальном сайте правительства.

Кроме того, согласно документу, МИД будет направлять бюджетные средства, среди прочего, на финансирование проектных, подготовительных и ремонтно-реставрационных работ павильона “Земледелие” на территории Всероссийского выставочного центра в Москве - 2 млн. 398 тыс. грн.

На предоставление финансовой поддержки украинским обществам за границей в обеспечении ими выпуска периодических изданий, подготовки и выпуска теле- и радиопрограмм, публикаций по украинской тематике в средствах массовой информации за границей, поддержки интернет-ресурсов таких обществ предусмотрена 332,2 тыс. грн.

В то же время на помощь украинским обществам в организации и проведении за границей научно-просветительских мероприятий, а также на проведение за границей культурно-художественных мероприятий будет выделено по 50 тыс. грн. На предоставление финансовой поддержки украинским школам за границей - 15 тыс. грн.

В то же время на обеспечение функционирования веб-сайтов МИД и заграничных дипломатических учреждений Украины с размещением информации на иностранных языках для популяризации Украины на международном уровне будет выделено 100 тыс. грн.