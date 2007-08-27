Киевсовет утвердил программу вложения 6 млрд. грн. в канализацию

Киевский городской совет утвердил Программу ремонта, реконструкции и развития канализационного хозяйства Киева до 2010 года, на реализацию которой предусмотрены средства в размере свыше 5 млрд.922 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, по словам первого заместителя председателя КГГА Дениса БАССА, программа будет реализовываться за счет финансов АК «Киевводоканал», инвестиций, банковских кредитов, бюджетных средств и других не запрещенных законодательством источников.

Как отметил Д.БАСС, за три года планируется восстановить дееспособность участков канализационных сетей и сооружений, которые находятся в настоящее время в аварийном состоянии, а также обеспечить надежность этой системы. Кроме того, сказал он, будет создано 1650 дополнительных рабочих мест.

По словам Д.БАССА, в частности, предусматривается завершить строительство первой очереди Юго-западного коллектора от Голосеевской площади до насосной станции Никольская Борщаговка №2; срочно реконструировать морально устаревшие и физически изношенные коллекторы и сети, построенные еще в конце XIX века; модернизировать очистительные сооружения первой очереди возведения Бортнической станции аэрации. Он также сообщил, что рядом с ней зарезервировано место для обустройства комплекса сооружений доочистки сточных вод мощностью 1800 тыс. куб. м в сутки.

Как отметил первый заместитель председателя КГГА, ремонтно-восстановительные работы или реконструкцию конкретных объектов будут выполнять после проведения технического обследования и разработки проектно-сметной документации.