...А обычным ялтинцам остаются свалки и разбитые дороги

В Представительстве Президента Украины в Автономной Республике Крым выражают обеспокоенность тем, что, несмотря на увеличение количества введенного жилья в Большой Ялте, строительные организации декларируют убытки.

Как сообщила УНИАН советник крымского представительства главы государства Людмила МОХОВА, об этом свидетельствует проведенный представительством анализ.

«Наибольшую сумму убытков (в Большой Ялте – УНИАН) допустили предприятия строительства - почти 80 млн. грн., и это при том, что себестоимость одного квадратного метра не превышает тысячи долларов, а реализация одного квадратного метра жилья достигает в отдельных районах Ялты уже 5-7 тыс. долларов, - отмечают в представительстве. - Если взять статистические данные, то количество введенного жилья застройщиками всех форм собственности по Большой Ялте увеличилось в 2,5 раза и составляет в 2007 году 33614 кв. м на сумму всего 126,1 млн. грн., то легко сосчитать, какие деньги на имидже Ялты зарабатывают и прячут в тень строительные организации и дельцы от чиновников. Добавим сюда инвестиции в жилые здания города, которые составляют 175,3 млн. грн.». По данным представительства, это почти в два раза больше инвестиций «во все без исключения районы республики, где проживает треть населения, и приблизительно на 20 процентов меньше, чем во все города полуострова, включая и Симферополь».

По мнению заместителя крымского Представителя главы государства Валерия ПРОБЕЙ-ГОЛОВЫ, такое положение вещей еще раз подтверждает, что «ялтинская власть абсолютно не думает о будущем, а строит дачный поселок для богатых людей, а не город с развернутой промышленной и социальной инфраструктурой, где могли бы работать ялтинцы, которые получили специальное образование». «Вместо этого обычным ялтинцам остаются только отнятые у них и их детей парки, детские площадки, мусор, загазованность, и разбитые дороги к городской больнице, и убогие корпуса этой больницы», - отмечают в представительстве.

Еще больше руководство Представительства Президента в АРК удивляет убыточная работа предприятий гостиничного и ресторанного бизнеса Ялты. Их убытки составили 21,1 млн. грн. И это при том, что для таких организаций местной властью выделены самые привлекательные места в городах и поселках Большой Ялты.

В.ПРОБЕЙ-ГОЛОВА предложил руководству Ялты разобраться в сложившейся ситуации и отчитаться перед общиной города о проделанной за 9 месяцев текущего года работе. Кроме этого, заместитель Постоянного Представителя Президента в АРК посоветовал провести расширенное совещание с привлечением представителей всех служб исполкома, налоговой, руководителей убыточных предприятий.