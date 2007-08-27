В Киеве - 670 тысяч зарегистрированных машин и 210 АЗС

Разработка проекта размещения АЗС на территории столицы будет завершена в марте 2008 года. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на информацию Главного управления архитектуры, градостроительства и дизайна городской среды.

Как говорится в сообщении, после этого проект согласуют с городскими службами, вынесут на общественное обсуждение и на рассмотрение Киевсовета.

По мнению председателя постоянной комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений Алексея ЕВЛАХА, это необходимо, в частности, потому, что в настоящее время автозаправок в нашем городе на десять процентов меньше, чем нужно по европейским стандартам.

По его словам, столичные специалисты прогнозируют еще большую нехватку АЗС, поскольку количество машин, как известно, увеличивается в геометрической прогрессии. По приблизительным подсчетам, при 670 тыс. зарегистрированных автомобилей работаеттолько 210 автозаправок.

По прогнозам, до 2020 года в столице появится еще 30 автозаправочных станций.

Как известно, два года назад депутаты Киевсовета ввели мораторий на строительство заправок до утверждения соответствующей схемы. По информации Главного управления земельных ресурсов, этот мораторий действует до сих пор, но исключение сделано для тех случаев, когда процесс отвода земельных участков под строительство АЗС начался еще до его введения.