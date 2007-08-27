ЦИК закончила регистрировать коммунистов, националистов и крестьян

На рассмотрении в Центральной избирательной комиссии остался вопрос регистрации еще двух политических сил для участия в досрочных парламентских выборах 30 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Андрей МАГЕРА. Одна из них - гражданская партия ПОРА.

А.МАГЕРА предполагает, что этот вопрос будет рассматриваться завтра. Он подчеркнул, что сформировал свою правовую позицию по этому вопросу, но, поскольку он еще не обсуждался коллегиально членами комиссии, он не хочет ее обнародовать.

Кроме того, сегодня на заседании ЦИК зарегистрировала отдельных представителей, включенных в избирательный список Коммунистической партии (обновленной), Всеукраинского объединения «Свобода», Блока политических партий Селянский блок «Аграрная Украина», которые подали свои документы повторно после отказа в регистрации из-за неправильно оформленных документов.

Также сегодня ЦИК зарегистрировала уполномоченных лиц от Партии зеленых Украины во многомандатном общегосударственном избирательном округе и в территориальных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов 30 сентября 2007 года.