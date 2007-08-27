Янукович: правительство ищет пути снижения энергетической зависимости Украины

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает Министерство топлива и энергетики и Министерство иностранных дел координировать усилия на внешних рынках для уменьшения энергозависимости Украины и диверсификации источников энергоснабжения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пленарного заседания 8-го совещания с руководителями зарубежных дипломатических представительств Украины.

“Украинская дипломатия должна активно отслеживать все изменения в сфере транспортировки и добычи энергоносителей и выходить с предложениями относительно обеспечения жизненно-важных украинских интересов. Только совместная работа, скоординированная работа Минтопэнерго и МИД может обеспечить позитивные результаты уже в ближайшее время”, - сказал премьер.

Он отметил, что правительство ищет пути уменьшения энергетической зависимости Украины через диверсификацию источников энергоснабжения, привлечение иностранного опыта и технологической базы в отрасли энергосбережения.

“В условиях нестабильности на мировых энергетических рынках и возможности дальнейших изменений условий поставок энергоносителей Украина должна быть готова основательно закрепиться в естественной для нее роли транзитера”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что это требует от внешнеполитической службы надлежащего реагирования для привлечения инвестиций в развитие отечественного ТЭК и с целью расширения участия Украины в международных энергетических проектах, которые бы гарантировали диверсификацию источников энергоснабжения.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, в частности, путем поставок каспийской нефти в страны-члены ЕС должен стать Евразийский нефтетранспортный коридор.

“Реализацию этого проекта наши дипредставительства должны рассматривать как задачу первоочередного обеспечения. Это особенно касается торгово-экономических миссий в странах ЕС, в Польше, Казахстане, Азербайджане, Грузии и России”, - отметил премьер.

По его словам, перспективным направлением диверсификации источников энергоснабжения является вхождение в нефтедобывающий сектор других стран через механизм концессии и сотрудничества на условиях соглашений о распределении продукции.

“Из этого выплывает необходимость усиления этой работы. Значительного усиления. С Россией, государствами Центральной и Средней Азии, с Объединенными Арабскими Эмиратами, Египтом, Ливией и другими странами. Следует взять под особый контроль реализацию уже достигнутых договоренностей о добыче углеводородов в Египте, Объединенных Арабских Эмиратах и Ливии. Это конкретно”, - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Глава правительства также отметил, что считает необходимым, чтобы торгово-экономические миссии в составе Посольств Украины за рубежом проводили мониторинг ситуации на энергетических рынках стран пребывания, изменений в законодательстве, касающихся вопросов условий проведения тендеров, и своевременно информировали об этом Минтопэнерго.