На кинофестивале в Луцке победила 94-летняя Ирина Левчановская

В Луцке победительницей кинофестиваля «Мой город – моя жизнь» стала 94-летняя Ирина ЛЕВЧАНОВСКАЯ. Ее фильм „Самый страшный зверь" был удостоен Гран-при кинофестиваля, который проходил в городе 24-26 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, в этом году уже в третий раз в Луцке на День города проходит фестиваль профессионального и любительского кино «Мой город – моя жизнь». На протяжении трех дней конкурсные фильмы вместе с фильмами-победителями предыдущих лет демонстрировались в Народном доме „Просвіта". Возрастных границ для участников организаторы не устанавливали, потому творческие заделы на кинофестивале представляли и 13-летние кинолюбители детской студии „Боривітер”.

Победительница И.ЛЕВЧАНОВСКАЯ известная и уважаемая на Волыни общественная деятельница, фото- и кинолюбитель, автор сотен публикаций в периодической прессе, книг "Вспомнилось мне", "Далекое и близкое". Она происходит из интеллигентной семьи ЛЕВЧАНОВСКИХ-ГРОДЗИНСКИХ. Ее мама — Елена Левчановская — была первой женщиной-сенатором в сенате Речи Посполитой 1922-1927 годов от Волыни. Именно ее именем названа улица в Луцке. И.ЛЕВЧАНОВСКАЯ впервые взяла в руки фотоаппарат в 12 лет и с тех пор не расстается с фотоделом. Создала фотоальбом о Луцке прошлых лет. Впоследствии стала еще и творцом кино. И.ЛЕВЧАНОВСКАЯ имеет высокие награды за свои фильмы от разных фестивалей. В ее творческом заделе 10 лент.

Кроме того, жюри кинофестиваля во главе с режиссером Тарасом ТОМЕНКО признало наилучшей по режиссуре и операторской работе киноленту «Волынская Голгофа Братковского» народной любительской киностудии «Волынь» (автор сценария Андрей БОНДАРЧУК, режиссер Валерий БЕЛОВ, оператор Борис РЕВЕНКО).

Победу в номинации «Лучший познавательный фильм» одержал фильм «Наша Леся» детской студии «Боривітер» (авторы сценария Лилия и Роман ПОЛИЩУК, режиссер Мария ЛУКАШЕВИЧ).

«Лучшим фильмом-портретом» признана лента «Мастер времени или Вариации с хиромантией» Волынской областной гостелерадиокомпании (автор сценария и режиссер Виталий ГЕРАСИМЛЮК, оператор Сергей ДАНИЛЮК).

В номинации «Кино как жизнь» отмечена одноименная работа Дмитрия ПОТАПЧУКА, «За воплощение философской идеи» награжден Леонид ТИВОНЮК за фильм «Игрушки».

Особенностью нынешнего кинофестиваля стало участие конкурсантов из Польши и России. Соответственно, лучшим туристическим фильмом признана работа польских коллег «Казимеж над Вислой» (автор Артур ТАБОР), лучшей анимационной работой – фильм «Жизнь продолжается» Павла СИВАКА из Хмельницкого, лучшим игровым фильмом – лента «Неутомимый светоч» Ольги ВОЛОШИНОЙ из Днепропетровска.