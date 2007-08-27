Ющенко создал в Киеве национальный природный парк

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом и «с целью сохранения, воссоздания и рационального использования особо ценных природных комплексов и объектов Киевского Полесья, а также для улучшения экологического состояния города Киева» создал на территории города Киева национальный природный парк «Голосеевский».

Об этом говорится в размещенном на Официальном сайте главы государства указе № 794/2007.

Как отмечается в документе, парк будет подчиняться Министерству охраны окружающей природной среды Украины.

Согласно указу, площадь земель национального природного парка «Голосеевский» установлена в размере 4521,29 гектара, в том числе 1890,2 гектара земель, которые изымаются в установленном порядке у Киевского коммунального объединения зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города «Киевзеленстрой» и предоставляются национальному природному парку «Голосеевский» в постоянное пользование, и 2631,09 гектара земель, которые включаются в его состав без изъятия у землепользователей согласно дополнению.

Данным указом Кабинету министров Украины поручено обеспечить:

подготовку в шестимесячный срок материалов и решение в соответствии с законодательством вопроса относительно изъятия 1890,2 гектара земель и предоставления их в постоянное пользование национальному природному парку «Голосеевский»;

утверждение в двухмесячный срок в установленном порядке Положения о национальном природном парке «Голосеевский»;

разработка в 2008-2009 годах и утверждение в установленном порядке Проекта организации территории национального природного парка «Голосеевский», охраны, воссоздания и рекреационного использования его природных комплексов и объектов;

решение вопроса о создании администрации национального природного парка «Голосеевский» и обеспечение ее функционирования.

Поручено также предусматривать во время разработки проектов законов о Государственном бюджете Украины на 2008 и следующие годы средства, необходимые для функционирования национального природного парка «Голосеевский».