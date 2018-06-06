Украина: какой кризис?

Несмотря на неспокойную политическую обстановку, экономика активно растет Прогуливаясь в эти дни по Киеву, трудно не заметить признаки роста благосостояния. Позолоченные купола храмов перемежаются подъемными кранами и роскошными жилыми комплексами. Огромные рекламные щиты призывают вас купить МР3-плееры Samsung или мобильные телефоны Nokia. Пообедавшие киевляне выходят из шикарных ресторанов на Площадь Независимости, на которой три года назад сотни тысяч украинцев осуществили так называемую "оранжевую революцию", в результате которой к власти пришел Виктор Ющенко.

Глядя на все это, вы можете и не подозревать, что Ющенко и его главный противник, премьер-министр Виктор Янукович, ведут ожесточенную борьбу за власть, которая вряд ли прекратится даже после выборов в парламент, назначенных на 30 сентября.

Вывод: политическая нестабильность и экономический кризис не всегда идут рука об руку, по крайней мере в бывшем Советском Союзе. Несмотря на конфликты между украинскими политиками, экономика растет быстрыми темпами и в страну текут иностранные инвестиции.

Политика - вне бизнеса

В первой половине 2007 года валовый внутренний продукт вырос на впечатляющие 8 процентов, и экономисты ожидают дальнейшего усиления роста, подталкиваемого на удивление диверсифицированной экономикой, состоящей из сферы услуг, промышленности, добычи ископаемых и др. Металлы, главным образом сталь, составляют около 40 процентов экспорта, однако большая часть роста приходится на производство и сферу услуг. Производство тяжелого оборудования в 2006 году выросло на 22 процента, а украинские фирмы по разработке программного обеспечения увеличили в прошлом году свой экспорт на 50 процентов, до 250 миллионов долларов США.

Инвесторы считают этот рост многообещающим. Объемы торгов на киевской бирже в этом году практически удвоились, достигнув отметки в 76 миллиардов долларов США - что в шесть раз больше показателей 2004 года. А из-за бума на рынке недвижимости цены на жилье за 12 месяцев выросли на 60 процентов. "Мы шутим, что пока идут все эти споры, у политиков просто нет времени вмешиваться в дела бизнеса", - говорит Тарас Кутовый, финансовый директор инвестиционной компании "XXI Век" - ведущей компании в области строительства, разместившей в мае этого года евробонды на сумму 175 миллионов долларов, которые пойдут на финансирование строительства новых домов, отелей и супермаркетов.

Этому буму способствуют и 46 миллионов украинских покупателей, открывающих свои кошельки для покупки всего: от домов и квартир до стиральных машин и телевизоров с большим экраном. Рост потребления с 2003 года исчисляется двузначными цифрами, примерно 70 процентов украинцев (так в оригинале. - УНИАН) могут позволить себе новые автомобили, мебель и другие крупные покупки, что на 40 процентов больше, чем в 2003 году, сообщает компания GfK Group, занимающаяся маркетинговыми исследованиями.

Роскошный торговый центр

"Вполне очевидно, что на Украине растет средний класс", - говорит Татьяна Сытник, ведущий исследователь GfK в Киеве. Это привлекает многонациональные компании, которые хотят продавать свои товары. В июне компания PepsiCo выложила 542 миллиона долларов США за украинского производителя соков "Сандора", на долю которого приходится 50 процентов рынка сока. Двумя месяцами ранее французская сеть супермаркетов Auchan начала свою деятельность на Украине, создав совместное предприятие с местной сетью розничной торговли "Фуршет". Компания планирует построить в ближайшие два года десять гипермаркетов.

Новое благосостояние Украины хорошо заметно на примере "Арена-Сити" - шестиэтажного торгово-развлекательного центра, открытого в 2005 году. В шестидесяти бутиках данного центра можно купить дорогую французскую и итальянскую одежду, мебель, ювелирные украшения. В нем размещаются дилеры автомобилей Porsche, Bentley и Mercedes. "Люди зарабатывают больше денег, спрос на дорогие машины и жилье растет. Это заметно повсюду", - говорит Сергей Королев, менеджер по продажам из выставочного зала Porsche. Компания рассчитывает продать в этом году 350 автомобилей, по сравнению с сотней автомобилей в 2005 году, при этом средняя цена одной машины составляет 140000 долларов.

При этом рост продаж коснулся не только дорогих машин: в прошлом году количество продаваемых новых автомобилей всех марок вырос на 40 процентов - это самый высокий показатель в Европе - до 370000 машин. Украинцы меняют более дешевые российские автомобили на более дорогие западные модели. Ожидается, что в этом году рост в данном сегменте рынка составит 25 процентов.

Растущий банковский сектор

Покупательский бум подпитывается резким увеличением количества выдаваемых потребительских кредитов. По всему городу открываются сияющие новые филиалы банков. В центре Киева ряды уличных художников и пожилых женщин, продающих сувениры, пополняются молодыми людьми, одетыми в костюмы, изображающие дома. Они рекламируют один ипотечный банк. В прошлом году объем выданных кредитов вырос на 137 процентов, до 15,5 миллиарда долларов.

Развившийся практически с нуля банковский сектор Украины - являющийся сейчас самым быстрорастущим в Европе - не остался незамеченным на Западе. За последние два года иностранцы купили четыре из пяти ведущих банков Украины. В июле итальянский банк UniCredit объявил о своих планах купить "Укрсоцбанк", вторую по размеру финансовую организацию Украины, за 2,2 миллиарда долларов.

Конечно, не все выигрывают от экономического бума. "Мы думали, что ситуация улучшится, но сейчас мы уже потеряли всю надежду", - говорит 32-летняя художница Наталья Колесникова. Она и ее муж, фотограф, с энтузиазмом приняли участие в акциях протеста во время "оранжевой революции". Однако, жалуются они, коррумпированные олигархи и чиновники остаются на свободе, в то время как рядовые граждане борются за выживание и вынуждены платить бесконечные взятки полицейским, врачам и даже учителям.

Украина все еще значительно отстает от более развитых экономик региона. Она остается одной из самых бедных стран Европы, средний годовой доход составляет всего 3000 долларов - половина от российского или всего 8 процентов от английского. Несмотря на наблюдающийся с 2000 года средний ежегодный рост в размере более семи процентов, национальное производство еще не оправилось от экономического хаоса переходного периода и еще не вернулось к уровню советского периода. "Если сравнить сегодняшнюю ситуацию и ситуацию десятилетней давности, то прогресс будет абсолютно очевиден, - говорит министр финансов Николай Азаров. - Однако рост недостаточно быстр для того, чтобы люди были довольны".

Благоприятное для бизнеса противостояние

Существует риск того, что происходящее в Киеве политическое противостояние начнет негативно сказываться на росте, если начнут возникать задержки с принятием важных законов. "Политический кризис уже помешал структурным экономическим реформам: пенсионной, налоговой, судебной - в которых Украина, как постсоветское государство, очень нуждается", - сказал Азаров. И все же, в некоторых областях украинские власти идут вперед.

В начале июня парламент одобрил закон, который снижает тарифы на экспорт металлов и укрепляет защиту авторских прав. Эти, а также другие принятые в последний год меры, должны способствовать вступлению Украины во Всемирную Торговую Организацию, которое произойдет, как ожидается, в следующем году.

Действительно, несмотря на всю вражду, ведущие политики Украины, судя по всему, разделяют общие взгляды, когда речь заходит об улучшении среды для бизнеса. Это не удивительно, так как многие из них тесно связаны с интересами "большого бизнеса". Хотя и государственные, и частные компании по-прежнему находятся под контролем богатых олигархов, рыночная экономика способствует быстрому развитию новых компаний в сферах телекоммуникаций, недвижимости и программного обеспечения.

Вместе с тем руководители предприятий слишком заняты зарабатыванием денег, чтобы беспокоиться о так необходимых налоговых или пенсионной реформах. Продавец автомобилей Porsche Королев отметил по данному поводу: "Мне кажется, люди начали понимать, что политика есть политика, а бизнес есть бизнес".

Джейсон Буш (Jason Bush),

"Business week" (США), 23 августа 2007