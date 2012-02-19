Сегодня вступают в силу изменения к законам о приватизации

19 февраля, вступает в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам приватизации относительно реализации положений Государственной программы приватизации на 2012-2014 гг.», опубликованный в газете «Голос Украины» (№32, от 18 февраля).

Согласно документу, закон вступает в силу с дня, следующего за днем его опубликования, кроме абзацев 73-92 подпункта 5, абзацев 4-5 подпункта 8, абзацев 22, 38, 39 подпункта 21, абзацев 18 - 24 подпункта 26 пункта 1 раздела І данного закона, которые вступают в силу через шесть месяцев со дня опубликования данного закона.

Как сообщал УНИАН, 13 января 2012 года Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам приватизации относительно реализации положений Государственной программы приватизации на 2012-2014 гг.».

Законом внесены изменения к Закону Украины “О приватизации государственного имущества”. Изменениями определены объекты государственной собственности, подлежащие приватизации.

В соответствии с законом, приватизации не подлежат объекты, имеющие общегосударственное значение, а также казенные предприятия.

В соответствии с законом, перечень государственных предприятий, не подлежащих приватизации, и акционерных обществ, государственные пакеты акций которых не подлежат приватизации, утверждается Верховной Радой Украины по представлению Кабинета министров Украины.

В соответствии с законом, решение о приватизации и утверждении условий продажи объектов группы Г и топливно-энергетического комплекса принимает Кабинет министров Украины в установленном им порядке. Кроме того, предусмотрено, что правительство утверждает перечень объектов государственной собственности, решения о приватизации которых принимаются в порядке, установленном Кабмином. В этот перечень включаются: предприятия, доля государственного заказа в продукции которых за последние три года составляет в среднем не менее 70% объема производства; предприятия, являющиеся конкурентоспособными на мировом рынке высокотехнологичной продукции (свыше 50% объема производства этой продукции за последние три года составляет экспортируемая продукция), предприятия, которые являются производителями продукции согласно межгосударственным договорам; научно-исследовательские и проектно-конструкторские учреждения, выполняющие разработки для государственных нужд (государственный заказ за последние три года составляет не менее 50% разработок); государственные радио- и телекомпании; специализированные издательства, выпускающие детскую литературу, учебники и учебные пособия, научную литературу; имущественные комплексы предприятий авиационной промышленности; имущественные комплексы предприятий, связанные с лесовосстановлением, лесоразведением и охраной леса, лесничества, их подразделения; имущественные комплексы предприятий геодезии, картографии и кадастра; научно-исследовательские и проектные институты землеустройства; имущественные комплексы предприятий стандартизации, метрологии и сертификации, другие предприятия, осуществляющие сертификацию продукции и проверку ее беспечности и соответствия установленным требованиям; имущественные комплексы хлебоприемных и хлебозаготовительных предприятий, обеспечивающие хранение продукции государственного резерва и государственного интервенционного фонда; имущественные комплексы предприятий соляной промышленности; имущественные комплексы предприятий, изготовляющих спирт.

Также законом предусмотрено, что в случае, если единый имущественный комплекс, который предлагался для продажи на аукционе, на конкурсе не продан, государственный орган приватизации может принять решение о его реструктуризации (в том числе путем создания акционерного общества).

Согласно закону, если для участия в аукционе, конкурсе по продаже объекта приватизации подано заявление от одного покупателя, указанный объект может быть продан непосредственно такому покупателю по предложенной им цене, но не ниже начальной цены. В случае, если объект, который предлагался для продажи на аукционе, конкурсе, не продан, государственный орган приватизации может принять решение о продаже такого объекта на аукционе по методу уменьшения цены (кроме контрольного пакета акций объектов группы Г), во время проведения которого возможно уменьшение начальной цены объекта. Цена продажи объекта на аукционе по методу уменьшения цены может снижаться до уровня фактического спроса без ограничения минимальной цены продажи.

Объекты, не проданные на аукционе по методу уменьшения цены на фондовой бирже, в том числе путем дробления, предлагаются для продажи на аукционе без объявления цены. Аукцион без объявления цены проводится до окончательной продажи объекта.