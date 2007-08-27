Тимошенко подписала обязательства перед афганцами

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО в понедельник в Николаеве подписала Обязательство перед участниками боевых действий в Афганистане и на территориях других стран.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, в документе отмечается, что после формирования депутатской фракции в Верховной Раде Украины VІ созыва БЮТ обязывается обеспечить безусловное стопроцентное финансирование расходов на меры по реализации статей Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты».

Кроме того, БЮТ обещает инициировать исключение всех ограничений Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», которые были введены при принятии ежегодного госбюджета, в том числе в первую очередь: о налоге из физических лиц; о выплате ежегодной разовой материальной помощи перед Днем Победы.

Также БЮТ обязывается добиваться предоставления ежемесячной компенсационной выплаты следующим категориям ветеранов войны: семье погибшего в Афганистане – 1000 грн., участнику боевых действий – инвалиду 1-ой группы – 750 грн., участнику боевых действий – инвалиду 2-ой группы – 500 грн., участнику боевых действий – инвалиду 3-ей группы – 250 грн., семье погибшего участника боевых действий – 150 грн.; участнику боевых действий – 100 грн.

БЮТ будет инициировать также усиление военно-патриотической работы, в том числе внесение в корректной форме в образовательные программы учебных заведений правдивой информации об участии граждан Украины в боевых действиях во время Афганских событий 1979-1989 гг.

На протяжении трех лет БЮТ обещает обеспечить жильем участников боевых действий в Афганистане, которые стоят на квартирном учете по месту жительства, за счет государственного бюджета.

Через депутатские фракции БЮТ в местных советах предусматривает обеспечить предоставление по обращениям местных ветеранских организаций Украинского союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов) органами местного самоуправления участникам боевых действий земельных участков под индивидуальное строительство.

Также БЮТ обязывается составить отдельный реестр участников боевых действий, не имеющих работы, и разработать отдельную программу по созданию таких рабочих мест либо за государственный счёт, либо с применением государственных гарантий.

Кроме того, БЮТ обещает предоставить участникам боевых действий медицинскую страховку за государственный счёт.