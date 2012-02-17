Заключенные Бердянской колонии №77 объявили голодовку

Несколько сотен осужденных, отбывающих наказание в Бердянской исправительной колонии №77, сегодня, 17 февраля, объявили голодовку.

Об этом УНИАН сообщила правозащитница, представитель международной организации по защите прав осужденных «Ассоциация святой Алипии» Елена ПОВИДАЙЧИК.

По ее словам, в общей сложности от приема пищи отказались около 500 осужденных.

«Сегодня около 500 осужденных, отбывающих наказание в Бердянской исправительной колонии №77, отказались завтракать и обедать в знак протеста против нечеловеческого отношения к ним сотрудников администрации колонии. По словам осужденных, сотрудники колонии жестоко избивают заключенных, прибывающих по этапу, угрожают заключенным насилием, обливают их мочой и всячески унижают», - сообщила Е.ПОВИДАЙЧИК.

В Управлении Государственной пенитенциарной службы Украины в Запорожской области информацию о начале массовой голодовки в знак протеста против действий администрации отрицают.

«Официально никто из заключенных с заявлением об объявлении голодовки в управление не обращался», - утверждает помощник начальника регионального управления ГПтСУ Ольга КУЗНЕЦОВА, не отрицая при этом самого факта отказа ряда осужденных от приема пищи.

«В пятницу при проведении завтрака действительно часть осужденных не стали брать пищу. Для выяснения причин данного поведения создана комиссия в составе сотрудников управления во главе с заместителем начальника областного управления, которая разъяснит ситуацию», - сообщила О.КУЗНЕЦОВА.

Факт массового отказа от приема пищи в Бердянской исправительной колонии №77 подтвердили УНИАН и в прокуратуре Запорожской области.

«У нас есть информация о том, что часть заключенных сегодня отказались получать пищу. Сейчас Бердянской межрайонной прокуратурой и прокуратурой Запорожской области по данному факту - факту отказа части заключенных от приема пищи - проводится проверка», - сообщил УНИАН заместитель прокурора Запорожской области Андрей КУДРЯВЦЕВ.

Он также отметил, в Бердянской исправительной колонии №77 отбывают наказание в основном за нетяжкие преступления: кражи, грабежи и т.д. При этом значительная часть заключенных – осужденные в первый раз.