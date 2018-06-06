Кто поджег Крым?

На Южном берегу Крыма четвертый день горит заповедный лес. По словам специалистов МЧС, это первый подобных масштабов пожар, случившийся тут за последние 10 лет.

Огонь продолжает бушевать в Ялтинском заповеднике, несмотря на все усилия бойцов МЧС. Ликвидация пожара проходит в сложных условиях. Тушение возгораний осложняет порывистый ветер, опасные склоны, камнепад и ряд других факторов. «Несмотря на то, что крымский пожар уступает по масштабам херсонскому, тушение здесь осложняется горным рельефом», – заявил срочно прибывший из Херсонской области в Крым глава МЧС Нестор Шуфрич.

В тушении пожара принимают участие около тысячи человек и 80 единиц спецтехники. С огнем борются не только «бойцы Шуфрича», украинские моряки, сотрудники внутренних войск, казаки, но и обычные жители Ялты. В тушении, если верить сообщению пресс-службы Совмина, принимали активное участие даже депутаты Верховной Рады АРК и члены крымского правительства.

Из Херсона в Крым для борьбы с пламенем была направлена авиатехника: специальный пожарный самолет Ан-32 и вертолеты Ми-8. Сейчас на месте пожара работают три вертолета и самолет. Заборы воды, которые делают на море, а также последующий сброс на горящий лес, производятся каждые 10 минут, рассказывают в МЧС. Тем не менее, общая площадь пожара в Алупкинском лесничестве Ялтинского горно-лесного природного заповедника уже превысила 70 гектаров.

По словам председателя Совета министров Крыма Виктора Плакиды, огонь, пожирающий лес, можно будет обуздать только при слаженной работе всех служб. «Совет министров собрал чрезвычайную комиссию, где мы решали вопрос об увеличении финансирования – так что все средства, которые будут необходимы для ликвидации этой беды, будут выделены», – уверяет Плакида.

Огонь унес жизни двух человек. (Напомним, что на момент написания материала в пожарах в Греции погибло уже 60 человек.) Работник Оползневского лесничества с женой оказались в буквальном смысле заложниками пожара. Супруги, находившиеся в автомобиле, попали в огненную ловушку: они не успели убежать и погибли в лесу. Окончательную причину смерти лесника и его жены устанавливает судмедэкспертиза.

Тем временем уже задержан виновник пожара в заповеднике. Им оказался заблудившийся в крымских горах 29-летний харьковчанин. Турист развел костер, чтобы подать сигнал бедствия. Искры от костра, перекинувшиеся на деревья, и послужили причиной пожара.

Снятого со скалы туриста доставили в милицию. Его задержали и открыли уголовное дело. Туристу-харьковчанину светит до 10 лет лишения свободы. «Возбуждено уголовное дело, – сообщил замначальника крымской милиции Николай Федоря. – Санкция по статье предусматривает ответственность от 7 до 10 лет лишения свободы».

Между тем, «зеленые» говорят: пожар в Ай-Петри – это катастрофа для Крыма, поскольку уничтожен лучший природно-заповедный фонд автономии. Однако, считают крымские «зеленые», горе-турист – это всего лишь жертва обстоятельств, а в пожарах на полуострове виновата власть, которая плюет на мнение ученых, протестующих против превращения уникальных заповедных земель Крыма в эдакий Лас-Вегас.

– Этот парень, возможно, всего лишь жертва обстоятельств, – заявил нам президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко. – Нет продуманной природоохранной политики. Чиновники хотят превратить Ай-Петри в крымский Лас-Вегас. Что творится на Ай-Петри? Там кучи мусора, там толпы туристов, которые вино пьют, курят коноплю, марихуану…

Тарасенко считает: пока власть Крыма не обратит внимания на ситуацию с заповедной землей – ничего не изменится. Пожары, уничтожающие уникальный природно-заповедный фонд автономии и наносящие непоправимый урон экосистеме Крыма, будут продолжаться.

Специалисты считают: не только от пожаров, но и от застройщиков заповедные земли могут оградить специальные посты. «Нужно поставить посты, шлагбаумы и не пускать технику, бетономешалки, пластик в заповедники», – убежден Тарасенко.

Очевидно, пожар на южнобережье может сказаться и на здоровье людей. В частной беседе курортница, отдыхающая в Крыма, отметила, что «задыхалась от гари», страдала от головных болей. Правда, в городской ялтинской больнице утверждают, что никто с подобными симптомами не обращался.

Пока сложно подсчитать, какой урон нанес Крыму очередной пожар. Экологи обещают уже в ближайшее время обнародовать данные.

Людмила Тузова, Крым

Фото сайта Партии Зеленых Украины