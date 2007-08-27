В авиакатастрофе в Конго погибло двое украинцев и один россиянин

При крушении грузового самолета в Демократической республике Конго в воскресенье погиб россиянин и двое граждан Украины.

Как передает РИА Новости, об этом по телефону сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в этой стране Александр ТУРЧИНОВИЧ.

"По информации, полученной из разных источников, погибли трое членов экипажа. Среди них россиянин бортмеханик Валерий Рыжанков и двое граждан Украины, в том числе командир экипажа", - сказал собеседник агентства.

По словам А.ТУРЧИНОВИЧА, личности погибших граждан Украины в настоящее время устанавливаются.

По словам дипломата, разбившийся самолет местной авиакомпании GLBC АН-32 осуществлял грузовой рейс Конголо - Гома.

"На 12-ой минуте полета из города Конголо у самолета отказал один из двух двигателей, и командир экипажа принял решение о возвращении в аэропорт. При заходе на посадку в условиях сильного попутного ветра и ограниченной видимости перегруженный самолет задел крону деревьев и упал", - сказал А.ТУРЧИНОВИЧ.

Дипломат сообщил, что посольство находится в постоянном контакте с местными властями и службой гражданской авиации, а также с представительством ООН в ДРК. "Мы отслеживаем поступающую информацию и по мере необходимости готовы предпринять соответствующие шаги", - сказал собеседник агентства.

Эксперты авиакомпании, по словам А.ТУРЧИНОВИЧА, также участвуют в расследовании причин аварии. "Сейчас из Гомы на место происшествия вылетел самолет с экспертами авиакомпании. Самолет должен прибыть (к месту падения АН-32) сегодня вечером", - сказал дипломат.

Как сообщал УНИАН, 26 августа, в результате авиакатастрофы погибло 13 человек.