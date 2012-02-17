ПриватБанк запустил уникальный сервис для юридических лиц и предпринимателей. Теперь зарезервировать за собой банковский расчетный счет можно мгновенно на сайте банка. После заполнения простой формы, в которой достаточно указать имя, контактный номер телефона и регион проживания, клиент сразу же получает реквизиты своего счета и может использовать его для получения платежей.

«Представьте себе ситуацию. Вам срочно нужно дать реквизиты вашему партнеру для получения от него оплаты или для указания в договоре. По какой-то причине вы не хотите ему давать реквизиты основного счета, который у вас есть (например, хотите сэкономить на комиссии платежей внутри ПриватБанка), – говорит руководитель бизнеса обслуживания малого и среднего бизнеса ПриватБанка Инна Журавлева. – Даже если вы не наш клиент, вы можете просто зайти на сайт банка, заполнить несколько полей и тут же получить реквизиты нового счета! Вы их можете тут же отправить партнеру или указать в договоре».

Для активации счета, открытого онлайн, нужно в течение 5 дней предоставить в ближайшее удобное для клиента отделения стандартный пакет документов. Подробную информацию об активации счета сообщит персональный менеджер, которые свяжется с клиентом по указанному им телефону сразу после резервирования счета.

ПриватБанк – крупнейший украинский банк и лидер рынка банковского обслуживания. На сегодня банк обслуживает наибольшее в стране количество корпоративных клиентов – 219 тысяч и более 320 тысяч частных предпринимателей. По данным на 1 февраля 2012 года, кредитный портфель ПриватБанка юридическим лицам достиг 98,5 млрд. грн.

Международная банковская группа ПриватБанк обслуживает свыше 22 миллионов корпоративных и розничных клиентов в 12 странах мира, среди которых Россия, Грузия, Латвия, Италия, Португалия, Китай, Великобритания, Кипр, Германия, Испания, Казахстан. ПриватБанк признан Банком года 2011 в Украине (The Banker Awards). В рейтинге 1000 ведущих банков мира ПриватБанк занимает 369 строчку, укрепив свои позиции с 416 места в 2010 году.