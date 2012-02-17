ПриватБанк запустил уникальный сервис для юридических лиц и предпринимателей.

14:39, 17 февраля 2012
Общество
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ПриватБанк запустил уникальный сервис для юридических лиц и  предпринимателей. Теперь зарезервировать за собой банковский расчетный  счет можно мгновенно на сайте банка. После заполнения простой формы,  в которой достаточно указать имя, контактный номер телефона и регион  проживания, клиент сразу же получает реквизиты своего счета и может  использовать его для получения платежей.

«Представьте себе ситуацию. Вам срочно нужно дать реквизиты вашему  партнеру для получения от него оплаты или для указания в договоре. По  какой-то причине вы не хотите ему давать реквизиты основного счета,  который у вас есть (например, хотите сэкономить на комиссии платежей  внутри ПриватБанка), – говорит руководитель бизнеса обслуживания малого и  среднего бизнеса ПриватБанка Инна Журавлева. – Даже если вы не наш  клиент, вы можете просто зайти на сайт банка, заполнить несколько полей и  тут же получить реквизиты нового счета! Вы их можете тут же отправить  партнеру или указать в договоре».

Для активации счета, открытого онлайн, нужно в течение 5 дней  предоставить в ближайшее удобное для клиента отделения стандартный пакет  документов. Подробную информацию об активации счета сообщит  персональный менеджер, которые свяжется с клиентом по указанному им  телефону сразу после резервирования счета.

ПриватБанк – крупнейший украинский банк и лидер рынка банковского  обслуживания. На сегодня банк обслуживает  наибольшее в стране  количество корпоративных клиентов – 219 тысяч и более 320 тысяч частных  предпринимателей. По данным на 1 февраля 2012 года, кредитный портфель  ПриватБанка юридическим лицам достиг 98,5 млрд. грн.

Международная банковская группа ПриватБанк обслуживает свыше 22  миллионов корпоративных и розничных клиентов в 12 странах мира, среди  которых Россия, Грузия, Латвия, Италия, Португалия, Китай,  Великобритания, Кипр, Германия, Испания, Казахстан. ПриватБанк признан  Банком года 2011 в Украине (The Banker Awards). В рейтинге 1000 ведущих  банков мира ПриватБанк занимает 369 строчку, укрепив свои позиции с 416  места в 2010 году.

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