Из-за заносов к семимесячному ребенку не могла приехать «скорая»

В селе Андреевка Краснодонского района Луганской области из-за заметенных снегом дорог к 7-месячному ребенку не могла приехать скорая помощь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Луганской области, 16 февраля ребенка с высокой температурой в больницу пытался переправить автомобиль САРМ, который был послан сотрудниками МЧС, но «даже такая мощная техника увязла в снегу в километре от села». Глубина снежного покрова местами достигала метра.

«Спасатели пешком преодолели оставшееся расстояние, помогли родителям и ребенку добраться до своего автомобиля и оперативно доставили всех троих в больницу», - говорится в сообщении.

Также в плену снежной стихии оказались 77 жителей села Новоомельково Старобельского района. Спасатели Старобельского районного отдела МЧС с помощью автомобиля САРМ в течение дня доставляли в село продукты питания.

В настоящий момент ситуация в области стабильная и находится под постоянным контролем Главного управления МЧС Украины в Луганской области. Ежедневно оперативным штабом отслеживается ситуация в городах и районах области, проводятся селекторные совещания и координирование всех служб на местах.