СБУ рассекретила документы о политических репрессиях

Сегодня в Киеве СБУ презентовала книгу «Рассекреченная память. Голодомор 1932-1933 годов в Украине в документах ГПУ – НКВД» и представила рассекреченные документы о политических репрессиях в Украине во времена советской власти.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующая презентация состоялась в помещении СБУ в рамках заседания круглого стола, участие в котором приняли ученые-историки, правоведы, представители неправительственных организаций, украинских организаций за рубежом и т.п.

Выступая перед участниками мероприятия временно исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО подчеркнул, что сегодня никаких тайн, умалчиваний и искажений в вопросах, касающихся политических репрессий, не может быть.

«Украинская спецслужба раскрывает для украинской общественности и мирового сообщества все имеющиеся у нее архивные материалы по этой тематике и призывает к сотрудничеству исследователей, историков, всех небезразличных граждан», - сказал он.

По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, по предварительным данным, органами НКВД на территории Украины в 1937-38 годах были арестованы 279 тыс. 126 человек. От общего количества арестованных на протяжении лишь 1937 года украинцы составляли 53%, поляки – 18,8%, немцы – 10,2%, русские – 8%, евреи – 2,5%.

Как отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, при подготовке издания сотрудники СБУ проработали 1314 томов оперативно-статистической отчетности органов госбезопасности о репрессиях. Сейчас продолжается работа по изучению почти 500 тыс. уголовных дел.

Отвечая на вопрос журналистов, В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что репрессии тех лет «это была спланированная массовая кампания, спланированное преступление против человечества». По его словам, украинская спецслужба отвечает только за свои архивы, «мы говорим абсолютную правду».

В контексте указанного В.НАЛИВАЙЧЕНКО добавил, что Служба безопасности направила официальные запросы своим коллегам в Российскую Федерацию и Казахстан. Из Казахстана украинская спецслужба уже получила списки украинцев, которые были переселены в эту страну. Что касается центрального архива РФ, то в ближайшее время СБУ планирует провести переговоры со своими российскими коллегами по поводу получения от них соответствующих документов. «Потому что наши архивы свидетельствуют о части этой трагедии», - добавил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.