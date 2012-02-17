Арбузов: Стабильности гривны ничего не угрожает
"Движение валюты будет прогнозируемым"
Cтабильности курса национальной валюты Украины ничего не угрожает.
Как сообщается на сайте НБУ, об этом заявил председатель Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ во время встречи с представителями Независимой ассоциации банков Украины.
«Вопрос стабильности национальной валюты продолжает волновать не только коммерческие и государственные банки, но и каждого гражданина. Я уже неоднократно отмечал, что сейчас стабильности национальной валюты ничего не угрожает. Национальный банк Украины принимает все необходимые меры для обеспечения стабильности платежного баланса, от которого напрямую зависит стабильность национальной валюты», - отметил председатель НБУ.
При этом С.АРБУЗОВ напомнил, что «в прошлом году платежный баланс Украины сведен с дефицитом значительно меньше ожидаемого. Время движения курса национальной валюты было прогнозируемым, а ситуация на рынке — стабильной».
Кроме того, он отметил, что в текущем году Нацбанк также предпринимает необходимые меры для удержания «нормального - положительного или нулевого - платежного сальдо».
«И можно с уверенностью говорить о том, что движение валюты также будет прогнозируемым. Мы пока не видим предпосылок для глубокой девальвации или ревальвации», - говорит С.АРБУЗОВ.