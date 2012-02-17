Арбузов: Стабильности гривны ничего не угрожает

Cтабильности курса национальной валюты Украины ничего не угрожает.

Как сообщается на сайте НБУ, об этом заявил председатель Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ во время встречи с представителями Независимой ассоциации банков Украины.

«Вопрос стабильности национальной валюты продолжает волновать не только коммерческие и государственные банки, но и каждого гражданина. Я уже неоднократно отмечал, что сейчас стабильности национальной валюты ничего не угрожает. Национальный банк Украины принимает все необходимые меры для обеспечения стабильности платежного баланса, от которого напрямую зависит стабильность национальной валюты», - отметил председатель НБУ.

При этом С.АРБУЗОВ напомнил, что «в прошлом году платежный баланс Украины сведен с дефицитом значительно меньше ожидаемого. Время движения курса национальной валюты было прогнозируемым, а ситуация на рынке — стабильной».

Кроме того, он отметил, что в текущем году Нацбанк также предпринимает необходимые меры для удержания «нормального - положительного или нулевого - платежного сальдо».

«И можно с уверенностью говорить о том, что движение валюты также будет прогнозируемым. Мы пока не видим предпосылок для глубокой девальвации или ревальвации», - говорит С.АРБУЗОВ.