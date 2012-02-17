Медведя Потапа, чей владелец напал на журналистов, могут конфисковать

Медведя Потапа, владелец которого напал на журналистов, могут конфисковать и передать в Центр реабилитации медведей.

Как сообщили УНИАН, в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины, по поручению министра Николая ЗЛОЧЕВСКОГО Государственная экологическая инспекция провела проверку сообщения общественных экологических организаций и СМИ о жестоком обращении с медведем Потапом, который находится в Центре служебного собаководства города Луганск.

В министерстве отметили, что утром 17 февраля охрана частного заведения не пускала на его территорию государственных экологических инспекторов. Проверка началась только после привлечения прокуратуры Луганска.

В настоящее время в центре проводится проверка и если экологическими инспекторами будет выявлено нарушение законодательства, медведь будет конфискован у владельца, отметили в Минприроды.

«Экологическая инспекция должна отреагировать на этот инцидент в кратчайшие сроки. Если закон нарушается, виновные будут обязательно наказаны», - заявил Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ.

В Минприроды напоминают, что в декабре 2011 года в Национальном природном парке «Синевир» был открыт Центр реабилитации медведей. Для восстановления физического и психического состояния туда привозят медведей, которых конфискуют у владельцев, нарушающих природоохранное законодательство. Бурый медведь в Украине занесен в Красную книгу.

Справка УНИАН. Луганское «Территориальное отделение охотничьего собаководства Кинологического союза Украины» расположено рядом с областной детской общественной организацией «Барс». Дети и взрослые приходят в центр заниматься в конноспортивной секции.

В апреле 2011 года медведь Потап, которому тогда было 11 месяцев, напал на 50-летнюю женщину и причинил ей серьезные травмы. Женщину спас конюх, который работает в «Барсе». По его словам, медведь был голоден, его плохо кормят, поэтому он мог напасть на женщину. По информации луганских СМИ, уголовное дело по факту происшествия сейчас находится в суде.

15 февраля 2012 года группа журналистов вошла на территорию, где размещается общественная организация «Территориальное отделение охотничьего собаководства КСУ», чтобы проверить информацию о жестоком обращении с медведем Потапом. Оказалось, что животное находится в ужасном состоянии: железный ошейник врос в шею, разорвав шерсть и причиняя ему боль.

Владелец медведя, председатель общественной организации вышел к журналистам и напал на оператор телеканала «1+1», ударил его камеру.

Журналисты вызвали милицию. Материалы об инциденте переданы в прокуратуру Каменнобродского района Луганска для возбуждения уголовного дела по факту препятствования деятельности журналистов и жестокого обращения с животным.

16 февраля по распоряжению главного ветеринарного врача области Николая МАРТЫНЕНКО на территорию общественной организации приехали ветеринары. Медведю сделали наркоз и сняли железный ошейник, а также начали лечить раны на шее.