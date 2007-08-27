В Украину идут грозовые дожди

Завтра в Украине будет переменная облачность, небольшой кратковременные дожди с грозами ожидаются лишь в западных областях. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, в южной части отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 19-24°; в южной части и в восточных областях ночью 16-21°, на побережье морей местами 23-25°, днем 25-30°, в Крыму до 33°.

29 августа синоптики Украинского Гидрометцентра обещают переменную облачность, без осадков, лишь в западных областях днем возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом в юго-западный, 7-12 м/с. Температура в южной и восточной части ночью 15-20°, днем 25-30°; на остальной территории ночью 8-13°, днем 21-26°.

30 августа будет облачно с прояснениями, ожидаются грозовые дожди, в северных, центральных, ночью и в прикарпатских областях местами сильные. В Крыму, Приазовье, ночью и в восточных и южных областях преимущественно без осадков. Температура в южной и восточной части ночью 15-20°, днем 25-30°; на остальной территории ночью 8-13°, днем 18-23°.

31 августа на всей территории, кроме северной части, возможны кратковременные дожди с грозами. Температура в западных и северных областях ночью 6-12°, днем 17-23°; на остальной территории ночью 12-18°, на побережье морей до 22°, днем 21-27°, на юге до 29°.

1 сентября погода в Украине существенно не изменится.

В Киеве и области 28 августа ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 12-14°, днем 22-24°; по области ночью 10-15°, днем 19-24°.

29 августа также будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом в юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°; днем 21-26°.

30 августа будет облачно с прояснениями, грозовые дожди, местами сильные. Ветер северо-западный с переходом в юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°; днем 18-23°.

31 августа-1 сентября в Киеве и области преимущественно без осадков. Температура ночью 7-12°, днем 18-23°.