Ющенко требует от Януковича заткнуть бюджетные дыры за счет налогов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает в проекте государственного бюджета на следующий год минимизировать дефицит бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент сказал на открытии восьмого совещания руководителей дипломатических учреждений Украины.

По словам Президента, за последние два года возрос дефицит бюджета. Он также отметил, что рынок заимствований за два года составил 10 млрд. грн.

«Этот показатель, который, я бы сказал, формирует серьезную проблематику для будущих календарных платежей, и поэтому при формировании бюджета следующего года я категорически требую существенного пересмотра, минимизации дефицита национального бюджета, замещения средств, одолженных на внутреннем и внешнем рынках ресурсами, которые мы можем добыть за счет рациональной фискальной политики», - сказал В.ЮЩЕНКО.