В Коломые взорвался жилой дом

В Коломые Ивано-Франковской области произошел взрыв в жилом доме.

Как сообщили УНИАН в Управлении МЧС в Ивано-Франковской области, информация о взрыве в доме по ул. Франко 42-а, поступила к спасателям города Коломыя вчера, 16 февраля, в 18.31.

На месте происшествия было установлено, что в результате взрыва в подвальном помещении 4-этажного жилого дома получил термические ожоги лица, рук и дыхательных путей мужчина 1979 года рождения. Пострадавший в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в Коломыйскую райбольницу.

На месте происшествия работают спасательные подразделы.