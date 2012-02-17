В Полтавской области учительница начальных классов украла мобильный телефон у своей ученицы и сдала его в ломбард.

Как передает корреспондент УНИАН, инспектор Миргородского горотдела УМВД Полтавской области Лариса ПЕТРЕНКО рассказала журналистам, что 15 февраля в милицию с заявлением о краже мобильного телефона обратился 37-летний отец ученицы 2-го класса одной из школ города.

По словам Л.ПЕТРЕНКО, в своем заявлении мужчина сообщил, что неизвестный из классной комнаты школы у его малолетней дочери похитил мобильный телефон.

Следственно-оперативная группа, которая сразу выехала на место преступления, установила - никто из посторонних доступа к классу не имел, поэтому вора следует искать среди учеников школы.

«Каково же было удивление милиционеров, когда в ходе проведения доследственной проверки было установлено, что причастной к краже мобильного телефона оказалась 20-летняя учительница начальных классов. Похищенный телефон злоумышленница в тот же день сдала в ломбард, выручив за него 250 грн. Свой поступок объясняет просто - «тяжелое материальное положение», - сказала Л.ПЕТРЕНКО.

Сейчас вещественные доказательства изъяты, относительно учительницы решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Согласно этой статье, женщине грозит наказание от штрафа до 3-х лет заключения.