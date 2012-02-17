МЧС предупреждает о лавинах в Крыму
11:34, 17 февраля 2012Общество
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На Чатыр-Даге - сильный снег
На восточных склонах горы Чатыр-Даг в Крыму сегодня возможно схождение снежных лавин.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом предупреждает пресс-служба Крымского управления МЧС.
Метеорологи также прогнозируют на Чатыр-Даге сильный снег.
Проезд по дорогам Крыма, в том числе на Ангарском перевале, свободен.
При этом сохраняется гололед.
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