МЧС предупреждает о лавинах в Крыму

11:34, 17 февраля 2012
Общество
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На Чатыр-Даге - сильный снег

На восточных склонах горы Чатыр-Даг в Крыму сегодня возможно схождение снежных лавин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом предупреждает пресс-служба Крымского управления МЧС.

Метеорологи также прогнозируют на Чатыр-Даге сильный снег.

Проезд по дорогам Крыма, в том числе на Ангарском перевале, свободен.

При этом сохраняется гололед.

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