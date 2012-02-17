МЧС предупреждает о лавинах в Крыму

На восточных склонах горы Чатыр-Даг в Крыму сегодня возможно схождение снежных лавин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом предупреждает пресс-служба Крымского управления МЧС.

Метеорологи также прогнозируют на Чатыр-Даге сильный снег.

Проезд по дорогам Крыма, в том числе на Ангарском перевале, свободен.

При этом сохраняется гололед.