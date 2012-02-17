На вокзале Симферополя ночью искали бомбу

На железнодорожном вокзале Симферополя ночью искали бомбу.

Как сообщает пресс-служба крымского управления МЧС, мужчина сообщил об угрозе взрыва на вокзале сегодня ночью.

На вокзал выехали сотрудники милиции, спасатели МЧС, а также несколько машин скорой помощи.

«В ходе проверки территории взрывчатка не найдена. Работники МВД задержали подозреваемых в совершении ложного вызов. Ведется следствие», - говорится в пресс-релизе.