На вокзале Симферополя ночью искали бомбу
11:16, 17 февраля 2012Общество
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Ведется следствие
На железнодорожном вокзале Симферополя ночью искали бомбу.
Как сообщает пресс-служба крымского управления МЧС, мужчина сообщил об угрозе взрыва на вокзале сегодня ночью.
На вокзал выехали сотрудники милиции, спасатели МЧС, а также несколько машин скорой помощи.
«В ходе проверки территории взрывчатка не найдена. Работники МВД задержали подозреваемых в совершении ложного вызов. Ведется следствие», - говорится в пресс-релизе.
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