«Сегодня» обвиняет людей Тимошенко в нападении на фотокора

Вчера около половины одиннадцатого вечера в Одессе был избит фотокорреспондент одесской редакции «Сегодня» Александр Лесик.

В редакционной статье «Сегодня» утверждает, что корреспондент делал фоторепортаж с митинга лидера «БЮТ» Юлии Тимошенко, который проходил на стадионе «Спартак» в Одессе. «Минут через десять после окончания митинга, фотограф увидел группу людей, которые грузили партийные флаги и палатки с логотипами «БЮТ» в машину «скорой помощи» с надписью «Реанимация» с госномером ВН 3967 АН. Как только журналист попытался запечатлеть все это на свою камеру, к нему подошло четверо мужчин и одна девушка. Представившись Ириной, она сообщила, что работает в партийной организации БЮТ в Киевском районе Одессы. Тут же девушка потребовала прекратить съемку и немедленно стереть все фотографии. Фотограф «Сегодня» отказался это делать, отметив, что по закону, как журналист, имеет право снимать подобные митинги и все, что на них происходит», - сообщает издание.

После отказа уничтожить снимки к корреспонденту подбежал водитель «скорой», два человека в медицинских халатах и еще двое в белых футболках БЮТа. «Нашему сотруднику стали выламывать руки, пытаясь снять с него фотокамеру. Его повалили на землю и стали избивать ногами и руками».

«Сегодня» сообщает, что расправу остановили случайные прохожие. Они отогнали нападавших и помогли журналисту добраться до ближайшего отделения милиции.

Заявление о хулиганских действиях против сотрудника газеты «Сегодня» вместе с медицинской справкой о побоях было зарегистрировано вчера в Приморском РОВД Одессы.

В связи с инцидентом редакция газеты «Сегодня» требует от правоохранительных органов принять все необходимые меры для поимки и наказания виновных в избиении фотокорреспондента. Кроме того, издание настаивает на официальных пояснениях от Блока Юлии Тимошенко относительно действий его активистов.