Эксперты: выгоднее снимать квартиру, чем покупать на ипотеку

В Украине выгоднее арендовать жилье, чем приобретать его с помощью ипотеки.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции высказал исполнительный директор Украинской национальной ипотечной ассоциации (УНИА) Павел МАТИЯШ.

«На данный момент, чтобы платить по нынешним ставкам, срокам и условиям, то лучше арендовать», - считает он.

По расчетам исполнительного директора УНИА, средний доход украинской семьи из трех человек составляет 5,9 тыс. грн., а средняя стоимость жилья — 9,1 тыс. грн./кв.м.

«Учитывая эту ситуацию, а также условия банков, которые выдают кредиты под 30 лет, медиальная процентная ставка на данный момент составляет где-то 18,25%. Если учитывать среднюю стандартную квартиру — 42 кв. м и средний размер первого взноса — где-то 35%, на данный момент доход семьи должен составлять не менее 7,6 тыс. грн., чтобы удовлетворять минимальным параметрам», - сказал эксперт.

По его оценкам, кроме низкого уровня доходов украинцев, сдерживающим фактором для развития ипотеки является также и гривневая ликвидность финансовых учреждений. «В «Украине нет длинных денег в гривне. Одним из основных источников привлечения средств являются депозиты физических и юридических лиц. Мы знаем, что физические лица не несут более чем на полгода свои депозиты. Отсюда и вопрос — откуда же могут быть хорошие кредиты в ипотеке», - добавил он.

П.МАТИЯШ отметил, что если до кризиса ипотечный портфель украинских банков составлял около 16 млрд. долл. (более 110 млрд. грн.), то на сегодня — около 10 млрд. долл. (78,5 млрд. грн.). «Учитывая, что ипотека и тогда не была массовой, а сейчас вообще эксклюзивная, меньше берут, и портфель амортизируется», - пояснил он.

Он добавил, что по данным Минюста, в 2011 году в Украине было совершено почти 500 тысяч транзакций на рынке недвижимости, из них только 7% - с помощью ипотеки.

«Мы понимаем, что государство абсолютно не может решить этот вопрос.... Действительно, нет предпосылок для развития массовой ипотеки», - сказал эксперт.

В то же время, по данным главы правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Леонида РЫСУХИНА, в Киеве в прошлом году было зафиксировано порядка 18 тыс. сделок по аренде жилья, а стоимость аренды квартиры составляет не менее 3 тыс. грн. в месяц.

По мнению П.МАТИЯША, чтобы ипотека стала более доступной для украинцев, средняя процентная ставка должна снизиться хотя бы до докризисных 12%.

В свою очередь советник президента Ассоциации украинских банков Алексей КУЩ отметил, что на обслуживание кредита семья должна тратить не более 10-15% своего месячного дохода.