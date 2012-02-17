Янукович обещает, что произвол чиновников уйдет в прошлое

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает, что с введением реестра государственных административных услуг произвол чиновников при установлении платных услуг уйдет в прошлое.

Об этом он заявил, общаясь с представителями СМИ в Кременчуге, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Произвол, когда министерства, ведомства и отдельные чиновники устанавливали свои платные административные услуги, ушел в прошлое», – заявил В.ЯНУКОВИЧ.

По его убеждению, созданию реестра государственных админуслуг снимет все эти вопросы.

Глава государства также обратил внимание на важность создания благоприятных условий для работы бизнеса в Украине. Он отметил, что сегодня сокращается количество налогов и снижаются ставки налогообложения.

В.ЯНУКОВИЧ убежден, что разрешительная система в стране должна упрощаться - это будет позитивом не только для отечественного бизнеса, но и для иностранных инвесторов. «Эта система работает. Возможно, пока не в полном объеме, но ее действие почувствует бизнесмен, инвестор», – сказал он.