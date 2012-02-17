«Укрзализныця» разъяснила порядок расчета за ж/д перевозки

Укрзализныця» разъяснила грузовладельцам порядок расчета за ж/д перевозки, предоставляемые в новых условиях. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, по поручению премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА в «Укрзализныце» состоялось совещание под председательством первого заместителя гендиректора УЗ Сергея БОЛОБОЛИНА с участием представителей ассоциаций «Всеукраинский союз производителей стройматериалов и изделий», «Стекло Украины», «УкрПапир» и др.

Участники совещания были проинформированы об изменении порядка расчетов за железнодорожные перевозки в связи с созданием ГП "Украинский транспортно-логистический центр".

Во время совещания обсуждались актуальные вопросы взаимодействия двух ведущих отраслей народного хозяйства Украины - строительной и железнодорожной, схемы сотрудничества при перевозке грузов в вагонах государственных операторских компаний, организация перевозок строительных грузов, в том числе на экспорт.

На совещании было отмечено, что реформирование ж/д отрасли находится в переходном периоде, поэтому переход на новые условия сотрудничества с грузовладельцами будет постепенным и взвешенным.

Как заверили в «Укрзализныце», предложения от грузовладельцев, в т.ч. Ассоциации «Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий», будут оперативно рассмотрены.

Справка УНИАН. С целью эффективной эксплуатации вагонного парка на железнодорожном транспорте Украины в 2011 г. были созданы государственные вагонные компании, в собственность которых постепенно передаются вагоны инвентарного парка.

Организация перевозок грузов в вагонах собственников - государственных вагонных компаний и порожних вагонов этих компаний осуществляется ГП «Украинский транспортно-логистический центр» (УТЛЦ) на основании договоров между УТЛЦ, железными дорогами, государственными вагонными компаниями и заказчиками перевозок.