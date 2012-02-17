Эксперты: картошка не подорожает минимум полтора года

Эксперты прогнозируют сохранение низких цен на картофель на протяжении 1,5 лет. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в рамках Четвертой международной конференции «Картофель и овощи Украины - 2012» автор проекта «АПК-Информ: Овощи и фрукты» Андрей ЯРМАК.

«По картофелю мы прогнозируем сохранение сравнительно низких цен в течение ближайших полутора лет. Причина в том, что очень много картофеля, который на сегодня есть в хранилищах и будет использован на семена. Средняя урожайность будет ниже, потому что экономическая ситуация в хозяйствах не очень благоприятная, будет уменьшено использование средств защиты растений, удобрений и т.д. Это окажет негативное воздействие на урожайность. Тем не менее, снижение производства будет недостаточным для того, чтобы показать существенное повышение цен», - сообщил А.ЯРМАК.

По его данным, в 2012 году площади под картофелем у промышленных производителей будут увеличены на 5%, а население снизит площадь посадки. При этом для посадки будет использоваться в большей степени урожай прошлого года, а не качественный семенной материал, а также производители будут экономить на технологии и обработке, что приведет к снижению урожайности. При этом производство картофеля все равно превысит внутреннее потребление.

Президент Украинской картофельной ассоциации Сергей РЫБАЛКО сообщил, что, согласно статистике, в Украине ежегодно выращивается около 20 млн. тонн картофеля, а в 2011 году урожай картофеля составил 23 млн. тонн. При производстве 414 кг на душу населения потребление картофеля составляет всего 131 кг на душу. В целом внутреннее потребление картофеля составляет 5 млн. тонн, из них на рынке продается только 2 млн. тонн, а остальные 3 млн. тонн составляет потребление собственноручно выращенной продукции. Кроме того, 4 млн. тонн используется в качестве семенного материала, 4 млн. тонн - на корма и 6 млн. тонн - портится и выбрасывается. На промышленную переработку - производство крахмала и чипсов используется только 0,1% произведенной продукции.

При этом, по словам С.РЫБАЛКО, для Украины затруднен экспорт картофеля из-за несоответствия по стандартам качества.

По данным «АПК-Информ», в сезоне 2011-2012 гг. убытки от выращивания картофеля и овощей достигнут 2,5 млрд. грн. из-за перепроизводства всех овощей борщевого набора и картофеля в Украине, совпавшего с перепроизводством этой продукции в России и ЕС.

По словам А.ЯРМАКА, с началом оттепели цены на картофель и овощи снова пойдут вниз довольно резко, и пика снижения цены достигнут в середине апреля, когда начнется массовая утилизация избытков продукции. "Мы прогнозируем, что в этом году реализация растянется даже на следующий сезон, в частности, не исключаем, что лук старого урожая будет продаваться еще в августе т.г.", - отметил А.ЯРМАК.

«Этот сезон станет серьезным тестом на профессионализм для картофельно-овощной отрасли Украины, поскольку продолжить работу в ней смогут только те производители, которые научились анализировать рынок, инвестировали не только в выращивание, но и в маркетинг и качество продукции», - отмечает А. ЯРМАК.

«Мы прогнозируем снижение площадей и средней урожайности под овощами борщевого набора в 2012 году вследствие резкого ухудшения финансового состояния предприятий отрасли. Это приведет к росту цен на овощи, однако, вполне вероятно, оно будет недостаточным, чтобы отрасль снова стала прибыльной», - отметил А.ЯРМАК.

По оценкам эксперта, в ближайшие 10 лет ожидается снижение сроков окупаемости проектов в этой отрасли. Средняя окупаемость проектов по выращиванию овощей борщевого набора составит около 5 лет, снизившись почти на 2 года по сравнению с предыдущим десятилетием. Однако это станет возможным, если украинские производители не упустят контроль над рынком и будут самостоятельно развивать маркетинг и логистику. В противном случае им придется отдать более половины своей маржи посредникам, а значит, окупаемость проектов снизится даже до 10 лет. При этом отмечается, что украинские овощи и картофель могут продаваться не только в СНГ, но и в странах Ближнего Востока. На сегодня лук уже экспортируется в ЕС, а при условии повышения качества выращиваемых овощей, таких как лук, морковь и свекла, Украина может существенно расширить свое присутствие на этих рынках.