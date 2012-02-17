Разворачивается "война" за Почаевскую лавру

В Тернопольской области священники Украинской православной церкви Московского патриархата проводят сбор подписей за приватизацию Почаевской лавры, вводя в заблуждение верующих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пленарном заседании заявил депутат горсовета, председатель фракции «Нашей Украины» Петр МАНДЗИЙ.

«Священники Московского патриархата во время проповеди говорят верующим, что якобы националисты хотят закрыть Почаевскую лавру, сделать из нее архитектурный памятник, после чего там прекратят богослужение. А затем предлагают людям подписываться против запрещения богослужений в Лавре. Тогда как сверху на документе, который подписывали люди, написано «Сбор подписей за приватизацию Почаевской Свято-Успенской лавры», – рассказал П.МАНДЗИЙ.

По его данным, такие факты зафиксированы в Кременецком районе, в частности в селах Крыжи, Ледыхов, Бережцы.

П.МАНДЗИЙ призвал присутствующего на сессии представителя прокуратуры провести проверку по данным фактам, а представителей СМИ – растолковать населению ситуацию, чтобы не допустить обмана жителей области.

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Депутаты Тернопольского городского совета требуют от руководства государства не допустить принятия Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины (о передаче объектов культурного наследия религиозным организациям)», который предусматривает передачу Почаевской лавры Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом говорится в обращении к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ, премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ, принятому на сегодняшней сессии городского совета.

В нем депутаты выражают свою обеспокоенность поданным в Верховную Раду Украины законопроектом (регистрационный № 9690 от 12 января 2012 года) «О внесении изменений в некоторые законы Украины (о передаче объектов культурного наследия религиозным организациям)», поскольку заключительными положениями этого законопроекта Кабинета министров Украины предлагается в трехмесячный срок решить вопрос передачи объектов, расположенных в Кременецком районе, Свято-Богоявленскому женскому монастырю Тернопольской епархии и Почаевский Свято-Успенской лавре Украинской православной церкви (Московского патриархата) без права отчуждения и изменения назначения переданных объектов.

«Считаем, что законопроект является прямым посягательством на духовную святыню украинской нации, продолжением тотального наступления на украинское православие и попыткой русификации украинского народа с помощью московской церкви», – сказано в обращении.

Депутаты также выразили убеждение, что данный законопроект свидетельствует о религиозных вкусах властной верхушки и нивелирует идею создания единой поместной украинской церкви, которая бы объединила государство.

Следовательно, они выдвинули требования отменить распоряжение Кабинета министров Украины от 17 июля 2003 года об исключении Лавры из состава Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника и вернуть Почаевскую лавру в состав этого заповедника и предпринять решительные меры по недопущению принятия предложенного проекта Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины (о передаче объектов культурного наследия религиозным организациям)».

За данное обращение проголосовало 43 из 53 депутатов.

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Справка УНИАН. 29 мая 2001 года Кабинет министров Украины отнес комплекс памятников культурного наследия в городах Кременце и Почаеве в ведение Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника. Следовательно, согласно распоряжению Кабинета министров Украины 2002 г. все памятники были переданы из общей собственности территориальных обществ сел и городов Кременецкого району в государственную собственность с отнесением к сфере управления Госстроя Украины.

В июле 2003 года согласно распоряжению Кабинета министров Украины сооружения Почаевской лавры были изъяты из состава заповедника, а в декабре того же года состоялась передача комплексу сооружений Лавры в бесплатное пользование представителям Украинской православной церкви Московского патриархата.

27 августа 2009 года была создана временная контрольная комиссия Тернопольского областного совета относительно проверки законности передачи храмного комплекса в г. Почаеве УПЦ Московского патриархата, а также относительно соблюдения земельного и миграционного законодательства. Комиссия обнаружила многочисленные нарушения законодательства Украины, о чем сообщила правоохранительные и властные структуры, однако никакой реакции на это не было.

Следовательно, областной совет дважды принимал обращение к президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО, а после смены власти – к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ об отмене решения о передаче святыни Московскому патриархату и о возвращении Лавры заповеднику.

Во время посещения В.ЯНУКОВИЧЕМ в январе 2011 года области председатель Тернопольского областного совета Алексей КАЙДА лично передал Президенту Украины все решения и обращения, которые принимали депутаты Тернопольского областного совета относительно Почаевской лавры. Однако реакции на эти обращения так и не было.