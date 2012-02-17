Менеджер фирмы вез в Киев полмиллиона без охраны

На автотрассе Житомир - Киев четверо неизвестных совершили разбойное нападение на автомобиль «Хюндай», в котором перевозились 570 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Секторе общественных связей УМВД Украины в Житомирской области со ссылкой на начальника Следственного управления УМВД Василия ДЯЧУКА.

По его словам, автомобиль частного предприятия без надлежащей охраны двигался в направлении Киева. Нападающие на двух машинах остановили «Хюндай» и, угрожая водителю и менеджеру предприятия, связали их и пересадили к себе. Из салона «Хюндая» нападающие забрали коробку, в которой перевозились 570 тыс. грн. Через несколько сотен метров от места происшествия злоумышленники оставили автомобиль вместе с ограбленными водителем и менеджером, а сами скрылись на другой машине.

Милиция возбудила уголовное дело согласно ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Работники милиции принимают меры для установления всех подробностей ограбления и причастных к нему лиц.