На счету трех "безработных" 11 профессиональных автоугонов

В Харькове разоблачена преступная группа, занимавшаяся похищением автомобилей.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

12 февраля по подозрению в похищении автомобиля «Honda Civic» в Харькове работники милиции задержали 25-летнего и 18-летнего безработных жителей города Кременная Луганской области.

Как установили правоохранители, подозреваемые вместе с еще одним 25-летним жителем Кременной с октября 2011 года по февраль 2012 года совершили, по меньшей мере, 11 угонов автомобилей на территории Харьковской и Донецкой областей.

Так, задержанные признали свою причастность к похищению в Харькове автомобиля «Mitsubishi Lancer», пяти автомобилей «Toyota Corola», автомобиля «Toyota Camry» и попытке незаконно завладеть автомобилем «Toyota Camry». Также они сознались в похищении автомобилей «Mitsubishi Lancer» и «Toyota Corola» в городе Донецке.

Во время задержания подозреваемых правоохранители изъяли их собственный автомобиль «Subaru», купленный за полученные от реализации похищенных автомобилей деньги, устройство для заведения автомобиля, устройства для взлома замков дверей и зажигания.

Сейчас задержанные находятся в харьковском изоляторе временного содержания. По фактам похищения автомобилей возбуждены уголовные дела по ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством).

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию еще одного участника преступной группы, а также проверка их причастности к другим преступлениям.