Медведю, хозяин которого напал на журналистов, сделали наркоз

В Луганске ветеринары начали лечение медведя Потапа, хозяин которого, руководитель общественной организации «Территориальное отделение охотничьего собаководства кинологического союза Украины», напал на журналистов.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Луганского областного совета Елена БУГАЕЦ, которая вместе с местными журналистами подключилась к спасению животного.

По ее словам, распоряжению главного ветеринарного врача области Николая МАРТЫНЕНКО на территорию общественной организации приехали ветеринары. «Еще утром, посмотрев накануне сюжет по телевидению, он направил своих людей к медведю Потапу. Ему сделали наркоз и сняли железный ошейник. Начали лечение раны на шее. Должна пройти неделя, чтобы стали видны результаты», - сказала Е.БУГАЕЦ.

Она отметила, что под наблюдение взята вся территория организации, поскольку ветеринаров не устраивают условия содержания всех животных. «Кроме медведя там содержатся лошади, собаки, крупный и мелкий скот», - отметила Е.БУГАЕЦ.

Тем не менее, луганские журналисты намерены и дальше добиваться того, чтобы медведь был изъят, поскольку его используют для травли охотничьими собаками.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля группа журналистов вошла на территорию, где размещается общественная организация «Территориальное отделение охотничьего собаководства КСУ», с целью проверить информацию о жестоком обращении с медведем Потапом. Оказалось, что животное находится в ужасном состоянии: железный ошейник врос в шею, разорвав шерсть и причиняя ему мучительную боль.

Хозяин медведя, глава общественной организации вышел к журналистам и напал на оператора телеканала «1+1», ударил его камеру.

Журналисты вызвали милицию. Материалы по инциденту переданы в прокуратуру Каменобродского района Луганска для возбуждения уголовного дела по факту препятствования деятельности журналистов и жестокого обращения с животным.