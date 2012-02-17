Суд обязал фирму вернуть помещение ученым

Хозяйственный суд Крыма обязал коммерческую структуру вернуть Институту монокристаллов Национальной академии наук Украины недвижимое имущество площадью 7,5 тыс. кв. м стоимостью 4,2 млн. грн. в Симферополе.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Суд подтвердил доводы надзорного ведомства Симферополя о том, что имущество, которое принадлежит Институту монокристаллов, было незаконно оформлено на коммерческую структуру, и поэтому должно быть возвращено научно-исследовательскому учреждению», - говорится в пресс-релизе.

Прокуратура не сообщила название фирмы, сославшись на тайну следствия.

Находящийся в Харькове Институт монокристаллов лишился ряда административных зданий и других построек в Симферополе в 2007 году.