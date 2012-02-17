Суд обязал фирму вернуть помещение ученым
Сообщение из Крыма
Хозяйственный суд Крыма обязал коммерческую структуру вернуть Институту монокристаллов Национальной академии наук Украины недвижимое имущество площадью 7,5 тыс. кв. м стоимостью 4,2 млн. грн. в Симферополе.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
«Суд подтвердил доводы надзорного ведомства Симферополя о том, что имущество, которое принадлежит Институту монокристаллов, было незаконно оформлено на коммерческую структуру, и поэтому должно быть возвращено научно-исследовательскому учреждению», - говорится в пресс-релизе.
Прокуратура не сообщила название фирмы, сославшись на тайну следствия.
Находящийся в Харькове Институт монокристаллов лишился ряда административных зданий и других построек в Симферополе в 2007 году.