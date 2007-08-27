Wiener Staedtische претендует еще на две украинские страховые компании

Австрийская страховая группа Wiener Staedtische Versicherung AG (WSV) заявила о намерении приобрести в Украине еще две средние страховые компании (СК) впридачу к уже имеющимся у них страховым активам — компаниям "Юпитер", "Глобус" и "Княжа".

Участники рынка связывают это решение с недостаточно быстрым развитием украинских "дочек" WSV, хотя не исключают, что новые СК приобретут для дальнейшей перепродажи, пишет Коммерсант-Украина.

Wiener Staedtische Versicherung AG — крупнейшая австрийская страховая группа в Центральной и Восточной Европе, основанная в 1824 году. По итогам 2006 года объем страховых сборов группы составил ?5,881 млрд., прибыль — ?1,046 млрд. В пятницу капитализация компании на Венской фондовой бирже составила ?5,355 млрд. Группа представлена в 17 странах.